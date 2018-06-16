مدرب إيران عن مواجهة إسبانيا: الأمور الخارقة تحدث أحيانا

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني، عن سعادته بالفوز على المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم.

وقال كيروش في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "درسنا المغرب جيداً وكنا نعرف أن نقطة البداية مهمة للغاية من أجل الدخول بقوة في أجواء المونديال".

وأضاف: "استراتيجيتنا كانت هي ذاتها، نتصدى لأي مواطن خطورة من الفريق المنافس من خلال إيقاف مفاتيح لعبه ومن ثم إحباط لاعبيه بأن ليست لديهم أي فرصة وبعد ذلك نبادر بالهجوم من أجل خطف اللقاء".

وتابع: "رغم ذلك كان لدينا انفراد في الشوط الأول وقمنا ببعض الهجمات التي أصابت الدفاع المغربي بالارتباك، اللاعبون المغاربة لم يتوقعوا هذه المعادلة الصعبة المبنية في الأساس على التناغم بين لاعبي الفريق".

وعن المباراة المقبلة مه إسبانيا، قال كيروش: "علينا أن نستريح الآن وبعدها نبدأ التفكير في هذه المواجهة الصعبة والتي بلا شك ستحتاج استراتيجية مغايرة عن التي لعبنا بها اليوم، فكل فريق له مواطن قوة ومواطن ضعف مختلفة".

وأردف: "كل مدرب له فكره لكن من ينفذ هذا الفكر هم اللاعبون وأنا هنا لا يمكنني الحديث عن نفسي لأن دور اللاعبين مهم للغاية".

وعن فرص إيران في التأهل للدور الثاني، أكد كيروش: "يحذونا الأمل من خلال الروح القتالية التي يتحلى بها لاعبو الفريق، المهمة لن تكون مستحيلة عندما نصمم على تحقيقها من خلال التعاون فيما بيننا والإخلاص لمشجعينا".

واستطرد: "عندما نفوز ترتفع المعنويات والثقة تزيد لدى اللاعبين ما يعزز من فرصنا في التصدي للبرتغال وأسبانيا بفضل حماس الجميع".

واختتم كيروش تصريحاته: "تعلمت درسا في الصغر بأنه لا يوجد شئ اسمه سوبرمان، لكن يمكن أن تقدم أمورا خارقة للعادة مثله".