شاهد.. رأي فيفي عبدة في "صافينار" و"سما المصري" (فيديو)











علقت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، على صورة الفنانة سما المصري، قائلة: "عايزة تبقى مشهورة.. ومش عارفة تعبر عن نفسها صح"، مؤكدة أن الأخيرة تحب بلدها جدًا، وتضحي بأي شيء من أجلها.وعقبت "عبدة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على صورة الراقصة صافينار، قائلة: "لطيفة، وروحها بقت مصرية".وأشادت بالفنان والمطرب مدحت صالح، مؤكدة أنه "أحلى" صوت في مصر.