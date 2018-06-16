عاجل.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل إنارة وسط قطاع غزة





ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، قنابل إنارة شرق البريج وسط قطاع غزة.





وكان قد نجا في وقت سابق، اليوم الجمعة، مجموعة من مطلقى الطائرات الورقية من صواريخ أطلقتها طائرة استطلاع إسرائيلية شرق البريج وسط قطاع غزة.





وأشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين، أحدهما استهدف مطلقى الطائرات الورقية الحارقة، والآخر أصاب دراجة نارية في المكان، دون وقوع إصابات.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش أطلق نيران تحذيرية من طائرة تجاه مجموعة كانت تجهز بالونات حارقة ومتفجرة جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش يعتبر استخدام البالونات والقنابل الحارقة خطيرا وسيعمل على منع استخدامها.





كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن قوات الجيش قصفت نقطة رصد لحركة حماس فى المكان الذى تم منه إطلاق بالونات حارقة شمال قطاع غزة.





وحسب القناة 12 العبرية، فقد اندلع منذ صباح اليوم الجمعة 11 حريقا فى غلاف غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من غزة.



