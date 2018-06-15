دورة مانشستر المفتوحة: التونسية انس جابر تتاهل الى المربع الذهبي
الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:58 م
محمد وليد الجموسي
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 180 عالميا الى الدور نصف النهائي لدورة مانشستر المفتوحة للتنس اثر فوزها ظهر اليوم الجمعة على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش المصنفة 99 عالميا في لقاء الدور ربع النهائي وذلك بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-2 و6-3.
وكانت جابر قد تاهلت الى الدور ربع النهائي لدورة مانشستر المفتوحة للتنس على الارضية المعشبة وذلك اثر تغلبها اول امس الاربعاء على اللاعبة الانقليزية "ساره بيت غراي" المصنفة 554 عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها / 6-4 و 6-2.
وستواجه انس جابر خلال مباراة نصف النهائي اللاعبة الروسية رودينا المصنفة 116 عالميا .
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