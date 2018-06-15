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عاجل.. إدينسون كافاني يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:55 م
عاجل.. إدينسون كافاني يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح
محمد صلاح
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منى العوضي
 

أشاد إدينسون كافاني، نجم منتخب أورجواي باللاعب المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه ذهب ليأخذ قميصه من أجل إعطائه لأبنائه الذي يحبونه ويشاهدونه مع ليفربول الإنجليزي.

 

وقال إديسون كافاني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الأسبانية: "بعد المباراة لقد ذهبت إلى محمد صلاح لأطلب قميصه لأعطيه لأولادي لأنهم مهووسون به".

 

وتابع حديثه: "التعادل سيكون صعبًا بالنسبة لنا، لأن أوروجواي تستحق الفوز، لقد خلقنا فرصة كثيرة أثناء المباراة لكن حارس مصر الشناوي كان متألقًا، ما يهم الآن أننا فوزنا ونحن سعداء".

 

ويقع منتخب أروجواي في المجموعة الأولى بالمونديال والتي تضم منتخبات؛ مصر وروسيا والسعودية.

 

كما خسر منتخب مصر من نظيره الأوروجواي بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة سجله المدافع خوسيه خيمينيز.

 

عاجل.. إدينسون كافاني يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح
عاجل.. إدينسون كافاني يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح
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