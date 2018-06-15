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مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد يكشف قائمة لاعبي المنتحب المشاركين في الالعاب المتوسطية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:56 م
مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد يكشف قائمة لاعبي المنتحب المشاركين في الالعاب المتوسطية
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محمد وليد الجموسي
 
كشف طوني جيرونا مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد عن قائمة ال16 لاعبا الذين سيعول عليهم في دورة الالعاب المتوسطية تاراغونا 2018.

ويلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من المسابقة المتوسطية كلا من سلوفينيا يوم 24 جوان ومونتنيغرو يوم 25 من نفس الشهر. ويتاهل صاحبا المركز الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

ويجري زملاء مكرم الميساوي تربصا اعداديا اخيرا بمدينة نابل من 17 الى 20 جوان الجاري قبل التحول يوم الخميس 21 من نفس الشهر الى اسبانيا.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين:

في حراسة المرمى:
مكرم الميساوي (النادي الافريقي) واحمد امين البدوي (الترجي الرياضي التونسي).

اللاعبون:
رفيق باشا (النجم الساحلي) - يوسف معرف (مكارم المهدية)- مصباح الصانعي (بلا فريق)- اسكندر زايد (النادي الافريقي) - خالد الحاج يوسف (العربي القطري) - محمد السوسي (مونبيليي الفرنسي) - كمال العلويني (اهلي جدة) اشرف السعفي (النجم الساحلي) - جيهاد جاء بالله (النجم الساحلي) - مروان شويرف (غوزتاب التركي)- الياس حشيشة (الترجي الرياضي التونسي)- امين بالنور
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