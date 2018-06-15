مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد يكشف قائمة لاعبي المنتحب المشاركين في الالعاب المتوسطية

كشف طوني جيرونا مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد عن قائمة ال16 لاعبا الذين سيعول عليهم في دورة الالعاب المتوسطية تاراغونا 2018.





ويلاقي المنتخب التونسي في الدور الاول من المسابقة المتوسطية كلا من سلوفينيا يوم 24 جوان ومونتنيغرو يوم 25 من نفس الشهر. ويتاهل صاحبا المركز الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.





ويجري زملاء مكرم الميساوي تربصا اعداديا اخيرا بمدينة نابل من 17 الى 20 جوان الجاري قبل التحول يوم الخميس 21 من نفس الشهر الى اسبانيا.





وفي ما يلي قائمة اللاعبين:





في حراسة المرمى:

مكرم الميساوي (النادي الافريقي) واحمد امين البدوي (الترجي الرياضي التونسي).





اللاعبون: