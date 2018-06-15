وزير الداخلية بالنيابة يقوم بزيارات ميدانية في اول ايام عيد الفطر المبارك

أدّى وزير العدل ووزير الدّاخليّة بالنّيابة ،غازي الجريبي، اليوم الجمعة ، زيارة ميدانيّة إلى ولاية سوسة، اطّلع خلالها على سير عمل الوحدات الأمنيّة للوقوف على جاهزيّتها. وقام بتفقد مصلحتي حرس المرور بالطريق السيارة أ1 (تركي والنفيضة) وإدارتي إقليم الأمن والحرس الوطنيين وفوج وحدات التّدخّل والإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بسوسة والسّجن المدني بالمسعدين ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.





وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم ان الجريبي قام ايضا بزيارة إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، بالإضافة إلى جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



