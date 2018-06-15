وزير الداخلية بالنيابة يقوم بزيارات ميدانية في اول ايام عيد الفطر المبارك
الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:54 م
محمد وليد الجموسي
أدّى وزير العدل ووزير الدّاخليّة بالنّيابة ،غازي الجريبي، اليوم الجمعة ، زيارة ميدانيّة إلى ولاية سوسة، اطّلع خلالها على سير عمل الوحدات الأمنيّة للوقوف على جاهزيّتها. وقام بتفقد مصلحتي حرس المرور بالطريق السيارة أ1 (تركي والنفيضة) وإدارتي إقليم الأمن والحرس الوطنيين وفوج وحدات التّدخّل والإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بسوسة والسّجن المدني بالمسعدين ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم ان الجريبي قام ايضا بزيارة إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، بالإضافة إلى جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
ولشارت الوزارة في بلاغها الى ان " هذه الزّيارة كانت مناسبة لمعاينة المجهودات المبذولة من أجل حماية البلاد والسّهر على أمن المواطنين" مضبفة ان "الوزير دعا الوحدات الأمنيّة الى مزيد الرفع من درجة اليقظة، متقدما لهم ولعائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك".
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