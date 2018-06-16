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زي النهاردة بتاريخ 16-6-2018

السبت 16/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 16-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 16-6-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16-6-2018

أحــــــــداث

1830 - بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1888 - توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف.

1904 - اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويغن شاومان.

1918 - الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.

1933 - عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.

1940 - الجنرال فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي، وقد واجهه الجنرال شارل ديغول بإنشاء حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.

1949 - الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن إطلاق رحلات كل ساعة بين باريس ولندن.

1949 - سلطة الاحتلال "الإسرائيلية" تطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، وتسعى لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.

1952 - طائرة القوات الجوية السوفيتية «ميج 15» تسقط طائرة «سي-47 داكوتا» تابعة لسلاح الجو الملكي السويدي خلال مهمة جمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق.

1959 - مقاتلة «ميكويان جيروفيتش ميج-17» تابعة لكوريا الشمالية تهاجم طائرة البحرية الأمريكية «بيه4إم ميركاتور» فوق سواحل كوريا، إلا أن الطائرة عادت سالمة لليابان.

1963 - فالنتينا فلا ديميروفنا تريشكوفا، رائدة فضاء سوفيتية، طارت إلى الفضاء الخارجي على متن فوستك 6 سنة 1963م وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائياً منفرداً دون طاقم.

1974 - ريتشارد نيكسون يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا. واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة.

1976 - شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة السود لمناهضه سياسة التميز العنصري وقتلو خلالها 566 طفلًا، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو.

1977 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي.

1984 - الطيار «إيملي وارنر» ومساعدتها الطيار «باربرا كوك» يكونا أول طاقم طائرة رحلة تجارية نسائي في العالم وذلك عند تحليقهم من دنفر إلى ليكسينغتون على متن «خطوط فرونتير الجوية».

1993 - البرلمان (الكنيست) "الإسرائيلي" يقرّ قانوناً يحظر على النواب العرب الاطلاع على التقارير الأمنية والعسكرية. يعتبر أول إجراء عنصري يتخذه برلمان في العالم يفرق بين حقوق أعضائه.

2012 - بدأ عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي يتنافس بها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.

2014 - سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج.

2015 - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعين قاسم الريمي خلفاً لناصر الوحيشي الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا شرق اليمن.

2016 - مقتل النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة حزب العُمَّال هلن جوان كوكس على يد يميني مُتطرَّف في قرية بريستال.

مــــــواليـــــــــد

1888 - ألكسندر فريدمان، عالم فيزياء روسي.

1890 - ستان لوريل، ممثل إنجليزي.

1897 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

1902 - باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.

1926 - فتحية شاهين، ممثلة مصرية.

1929 - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

1929 - سعد عبد الوهاب، مغني مصري.

1934 - ويليام شارب، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.

1937 - الملك سيميون الثاني، ملك بلغاريا ورئيس وزرائها.

1938 - جويس كارول أوتس، كاتبة أمريكية.

1944 - أحمد يحيى، مخرج مصري.

1946 - جودي ريل، سياسية أمريكية.

1952 - جورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان.

1957 - عبد الإله عاجل، ممثل مغربي.

1967 - أسامة النجار، سياسي فلسطيني.

1969 - نعيم سادافي، لاعب كرة قدم إيراني.

1970 - كوبي جونز، لاعب كرة قدم أمريكي.

1971 - توباك شاكور، فنان هيب هوب أمريكي.

1972 - جون شو، ممثل أمريكي.

1973 - نيكوس ماتشلاس، لاعب كرة قدم يوناني.

1980 - مارتن سترينزل، لاعب كرة قدم نمساوي.

1981 - بنيامين بيكر، لاعب كرة مضرب ألماني.

1986 - فيرناندو موسليرا، حارس مرمى كرة قدم أوروغواياني.

وفيـــــــــات

1778 - كونراد إيكهوف، ممثل ألماني.

1869 - تشارلز ستورت، مستكشف إنجليزي.

1878 ـ كروفورد لونغ، جراح أمريكي، هو أول من استخدم الإيثر في التخدير.

1958 - إيمري ناج، سياسي هنغاري.

1959 - الشيخ فهد السالم الصباح، رئيس دائرة البريد والبرق والهاتف في الكويت.

1969 - هارولد ألكسندر، قائد عسكري بريطاني.

1977 - فيرنر فون براون، فيزيائي صواريخ ومهندس طيران فضاء ألماني.

2003 - يوري هنريك فون فريكت، فيلسوف فنلندي.

2005 - سالم حنا خميس، عالم رياضيات فلسطيني.

2012 - الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.

2012 - تيري رولان، معلق رياضي فرنسي.

2016 - هلن جوان كوكس، نائبة في البرلمان البريطاني وعضوة حزب العُمَّال.

2017 - هلموت كول، مستشار ألماني سابق.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

يوم الشباب في جنوب أفريقيا.
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