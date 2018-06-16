زي النهاردة بتاريخ 16-6-2018
السبت 16/يونيو/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16-6-2018
أحــــــــداث
1830 - بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1888 - توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت / فونوغراف.
1904 - اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويغن شاومان.
1918 - الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.
1933 - عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا في مارس 1928.
1940 - الجنرال فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي، وقد واجهه الجنرال شارل ديغول بإنشاء حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.
1949 - الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن إطلاق رحلات كل ساعة بين باريس ولندن.
1949 - سلطة الاحتلال "الإسرائيلية" تطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، وتسعى لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.
1952 - طائرة القوات الجوية السوفيتية «ميج 15» تسقط طائرة «سي-47 داكوتا» تابعة لسلاح الجو الملكي السويدي خلال مهمة جمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق.
1959 - مقاتلة «ميكويان جيروفيتش ميج-17» تابعة لكوريا الشمالية تهاجم طائرة البحرية الأمريكية «بيه4إم ميركاتور» فوق سواحل كوريا، إلا أن الطائرة عادت سالمة لليابان.
1963 - فالنتينا فلا ديميروفنا تريشكوفا، رائدة فضاء سوفيتية، طارت إلى الفضاء الخارجي على متن فوستك 6 سنة 1963م وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائياً منفرداً دون طاقم.
1974 - ريتشارد نيكسون يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا. واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة.
1976 - شرطة جنوب أفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة السود لمناهضه سياسة التميز العنصري وقتلو خلالها 566 طفلًا، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو.
1977 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي.
1984 - الطيار «إيملي وارنر» ومساعدتها الطيار «باربرا كوك» يكونا أول طاقم طائرة رحلة تجارية نسائي في العالم وذلك عند تحليقهم من دنفر إلى ليكسينغتون على متن «خطوط فرونتير الجوية».
1993 - البرلمان (الكنيست) "الإسرائيلي" يقرّ قانوناً يحظر على النواب العرب الاطلاع على التقارير الأمنية والعسكرية. يعتبر أول إجراء عنصري يتخذه برلمان في العالم يفرق بين حقوق أعضائه.
2012 - بدأ عملية التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية والتي يتنافس بها مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
2014 - سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي أربعة أشهرٍ من إصابةٍ بالرأس خلال مُمارسته لرياضة التزلج.
2015 - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعين قاسم الريمي خلفاً لناصر الوحيشي الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا شرق اليمن.
2016 - مقتل النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة حزب العُمَّال هلن جوان كوكس على يد يميني مُتطرَّف في قرية بريستال.
مــــــواليـــــــــد
1888 - ألكسندر فريدمان، عالم فيزياء روسي.
1890 - ستان لوريل، ممثل إنجليزي.
1897 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
1902 - باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.
1926 - فتحية شاهين، ممثلة مصرية.
1929 - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
1929 - سعد عبد الوهاب، مغني مصري.
1934 - ويليام شارب، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.
1937 - الملك سيميون الثاني، ملك بلغاريا ورئيس وزرائها.
1938 - جويس كارول أوتس، كاتبة أمريكية.
1944 - أحمد يحيى، مخرج مصري.
1946 - جودي ريل، سياسية أمريكية.
1952 - جورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان.
1957 - عبد الإله عاجل، ممثل مغربي.
1967 - أسامة النجار، سياسي فلسطيني.
1969 - نعيم سادافي، لاعب كرة قدم إيراني.
1970 - كوبي جونز، لاعب كرة قدم أمريكي.
1971 - توباك شاكور، فنان هيب هوب أمريكي.
1972 - جون شو، ممثل أمريكي.
1973 - نيكوس ماتشلاس، لاعب كرة قدم يوناني.
1980 - مارتن سترينزل، لاعب كرة قدم نمساوي.
1981 - بنيامين بيكر، لاعب كرة مضرب ألماني.
1986 - فيرناندو موسليرا، حارس مرمى كرة قدم أوروغواياني.
وفيـــــــــات
1778 - كونراد إيكهوف، ممثل ألماني.
1869 - تشارلز ستورت، مستكشف إنجليزي.
1878 ـ كروفورد لونغ، جراح أمريكي، هو أول من استخدم الإيثر في التخدير.
1958 - إيمري ناج، سياسي هنغاري.
1959 - الشيخ فهد السالم الصباح، رئيس دائرة البريد والبرق والهاتف في الكويت.
1969 - هارولد ألكسندر، قائد عسكري بريطاني.
1977 - فيرنر فون براون، فيزيائي صواريخ ومهندس طيران فضاء ألماني.
2003 - يوري هنريك فون فريكت، فيلسوف فنلندي.
2005 - سالم حنا خميس، عالم رياضيات فلسطيني.
2012 - الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.
2012 - تيري رولان، معلق رياضي فرنسي.
2016 - هلن جوان كوكس، نائبة في البرلمان البريطاني وعضوة حزب العُمَّال.
2017 - هلموت كول، مستشار ألماني سابق.
أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات
يوم الشباب في جنوب أفريقيا.