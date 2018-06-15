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رونالدو ثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:45 م
رونالدو ثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم
رونالدو
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منى العوضي
 

 

انتهت مباراة أسبانيا والبرتغال بالتعادل الإيجابي 3-3، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم 2018، وشهدت المباراة تألقا كبيرا من كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك في مرمى الأسبان.

 

بهذه النتيجة؛ عادل كريستيانو رونالدو رقم المجري فيرينتس بوشكاش برصيد 84 هدفا كثاني أفضل هداف دولي، بعد الإيراني علي دائي صاحب الـ 109 أهداف.

 

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثانية التي تضم كلا من؛ المغرب وإيران وأسبانيا.

 

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