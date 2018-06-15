رينارد يعترف: موقفنا أصبح صعبا ولكننا سنقاتل أمام إسبانيا والبرتغال

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب، عن حزنه الشديد عقب الهزيمة القاتلة أمام منتخب إيران في أولى مباريات الفريقين في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال رينارد في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حقيقة نشعر بمرارة ويأس بعد تعقد موقفنا خاصة وأنه تنتظرنا مباراتان غاية في القوة والموقف أصبح صعبا للغاية لكننا سنعد العدة لما هو قادم وعلينا أن نركز على الأمور الجيدة التي حدثت".

وأضاف: "ما حدث لنا ولمنتخب مصر شئ مؤلم للغاية خاصة وأنه جاء في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "أقف أمامكم وأنا أشعر بخيبة أمل شديدة والشئ لم يكن ليتغير حتى لو انتهى اللقاء بالتعادل، لقد أهدرنا الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، هذه الفرص والطريقة التي جاء به الهدف والتوقيت في الوقت الضائع أسوأ شئ ممكن أن يحدث مع أي فريق".

وأردف قائلاً: "كان ينقصنا الكثير من الدقة كما فقدنا الكثير من التركيز في الشوط الثاني، فقد اخطأنا كثيرا خلال اللقاء، كما كان لحارس مرمى إيران دور في ذلك بعد تألقه".

واختتم رينارد تصريحاته قائلاً: "لقد وقعنا في فخ إيران رغم أننا كنا نعلم كل مواطن القوة في الفريق، كما كنا نعلم أن إيران ينتظر الوقت المناسب للهجوم وهو ما حدث في وقت قاتل أصابنا باليأس".