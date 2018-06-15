فيفي عبده: "عايزه أبقى وزيرة السياحة.. والراقصات في مصر محتاجين يتعلموا الرقص"

أكدت الفنانة فيفي عبده، أن الراقصات في مصر يحتاجوا لأن يتعلموا الرقص الحقيقي، وليس الجمباز الذي يقومون به الآن.

وأضافت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة،: "الناس بتاخد الرقص شماعة مايلة، ولكنه أهم بكثير مما يقال عنه".

وأشارت إلى أنها إذا عُرض عليها منصب وزيرة لاختارت وزارة السياحة؛ لأن السياحة لها دور كبير في الفن.