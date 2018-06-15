سانتوس عن قمة إسبانيا والبرتغال: مباراة عاطفية مليئة بالإثارة

صرح فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، عقب التعادل مع إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في دور المجموعات لكأس العالم بأن المباراة كانت عاطفية ومليئة بالجودة.

وقال سانتوس في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "هنالك العديد من الأمور التي سنحاول تصحيحها وخصوصاً بدون الكرة، من الصعب أن تقوم باللحاق بالكرة".

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً: "لقد كانت مباراة عاطفية مليئة بالجودة، في بعض الأوقات إسبانيا كانت الأفضل وبعض الأوقات نحن وأرى بأن النتيجة عادلة".