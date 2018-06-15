مدرب إسبانيا عن خطأ دي خيا: حينما تلعب ضد رونالدو فهذه الأمور تحدث
الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:29 م
ريهام عبد المحسن
أشاد هييرو المدير الفني لإسبانيا بمستوى حارسه دي خيا، عقب التعادل مع البرتغال بثلاثة أهداف لكل منهما.
وقال هييرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أملك علاقة
جيدة مع كريستيانو وكان لاعباً رائعاً منذ أن كان صغيراً ولكنني لن أقوم بمبادلته بأي
لاعب من لاعبينا في إسبانيا".
وأضاف :"حينما تلعب ضد لاعب مثل كريستيانو فهذه الأمور
تحدث".
وتابع :"نحن فخورين بما قدمه اللاعبون، هم يعلمون ما
يجب أن يفعلوه لأنهم لعبوا مع بعض كثيراً في آخر عامين".
وعن الفشل في تسجيل الهدف الرابع، قال هييرو:"هذا ما
حاولنا فعله وذهبنا للتبديلات، دخول تياجو كان لإضافة قوة إضافية في الوسط واعتقدنا
أن فاسكيز سيقدم المساعدة بسرعته".
واختتم هييرو تصريحاته مدافعاً عن دي خيا: "نحن لا نملك
أي شك بقدراته".
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