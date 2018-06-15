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مدرب إسبانيا عن خطأ دي خيا: حينما تلعب ضد رونالدو فهذه الأمور تحدث

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:29 م
مدرب إسبانيا عن خطأ دي خيا: حينما تلعب ضد رونالدو فهذه الأمور تحدث
رونالدو ودي خيا
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ريهام عبد المحسن
 

أشاد هييرو المدير الفني لإسبانيا بمستوى حارسه دي خيا، عقب التعادل مع البرتغال بثلاثة أهداف لكل منهما.

 

وقال هييرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أملك علاقة جيدة مع كريستيانو وكان لاعباً رائعاً منذ أن كان صغيراً ولكنني لن أقوم بمبادلته بأي لاعب من لاعبينا في إسبانيا".

 

وأضاف :"حينما تلعب ضد لاعب مثل كريستيانو فهذه الأمور تحدث".

 

وتابع :"نحن فخورين بما قدمه اللاعبون، هم يعلمون ما يجب أن يفعلوه لأنهم لعبوا مع بعض كثيراً في آخر عامين".

 

وعن الفشل في تسجيل الهدف الرابع، قال هييرو:"هذا ما حاولنا فعله وذهبنا للتبديلات، دخول تياجو كان لإضافة قوة إضافية في الوسط واعتقدنا أن فاسكيز سيقدم المساعدة بسرعته".

 

واختتم هييرو تصريحاته مدافعاً عن دي خيا: "نحن لا نملك أي شك بقدراته".

 

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