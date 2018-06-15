مدرب إسبانيا عن خطأ دي خيا: حينما تلعب ضد رونالدو فهذه الأمور تحدث

أشاد هييرو المدير الفني لإسبانيا بمستوى حارسه دي خيا، عقب التعادل مع البرتغال بثلاثة أهداف لكل منهما.

وقال هييرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أملك علاقة جيدة مع كريستيانو وكان لاعباً رائعاً منذ أن كان صغيراً ولكنني لن أقوم بمبادلته بأي لاعب من لاعبينا في إسبانيا".

وأضاف :"حينما تلعب ضد لاعب مثل كريستيانو فهذه الأمور تحدث".

وتابع :"نحن فخورين بما قدمه اللاعبون، هم يعلمون ما يجب أن يفعلوه لأنهم لعبوا مع بعض كثيراً في آخر عامين".

وعن الفشل في تسجيل الهدف الرابع، قال هييرو:"هذا ما حاولنا فعله وذهبنا للتبديلات، دخول تياجو كان لإضافة قوة إضافية في الوسط واعتقدنا أن فاسكيز سيقدم المساعدة بسرعته".

واختتم هييرو تصريحاته مدافعاً عن دي خيا: "نحن لا نملك أي شك بقدراته".