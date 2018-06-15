3 % تراجع فى أسعار النفط مع نشوب الحرب التجارية بين أميركا والصين

هبطت أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم الجمعة بعد أن أشار اثنان من أكبر منتجي الخام في العالم إلى أنهما قد يزيدان الإنتاج في اجتماع أوبك الأسبوع القادم، بينما تتعرض الصادرات الأمريكية لتهديد من رسوم جمركية صينية على النفط الخام والمنتجات المكررة.





والمستثمرون في النفط متوترون قبل اجتماع أوبك القادم في فيينا. وزادت السعودية وروسيا بالفعل انتاجهما من الخام بشكل طفيف وأشارتا إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج في ذلك الاجتماع.





وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.50 دولار، أو 3.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل.





وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار، أو 2.74 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.06 دولار للبرميل. وفي التعاملات اللاحقة على التسوية واصل الخام الأمريكي التراجع ليهبط 2.25 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 64.64 دولار للبرميل.





وينهي برنت الأسبوع على خسائر تزيد عن 4 بالمئة بينما تراجع الخام الأمريكي 1.7 بالمئة.





وبعد انتهاء جلسة التداول الرسمية في سوق النفط، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، ردا على سلسلة رسوم أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق يوم الجمعة.





وتفاجأ بعض المستثمرين لأن قائمة المنتجات الأمريكية المستهدفة التي أعلنتها الصين تشمل النفط الخام ومنتجات أخرى للطاقة ستطبق عليها الرسوم الجمركية في موعد لاحق.





وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، صدرت الولايات المتحدة في المتوسط 363 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين، وهي إلى جانب كندا، أكبر مشتر للخام الأمريكي.