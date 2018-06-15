قوات "سوريا الديمقراطية" تفرج عن متشددين أجانب خلال عمليات تبادل سرية للأسرى

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت أسرى من تنظيم داعش، بينهم فرنسيون وألمان، خلال عمليات سرية لتبادل محتجزين مع هذا التنظيم.





وأشارت “دايلي تلغراف” إلى مواطنين فرنسيين وألمان بين المتشددين المفرج عنهم. وكتبت أن ثلاثة أسرى بريطانيين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية يمكن إدراجهم أيضًا في الاتفاقات المقبلة لتبادل المحتجزين.





وتؤكد الصحيفة حصول ثلاث عمليات تبادل بين التحالف وتنظيم داعش، الأولى في فبراير شملت 200 من المتشددين معظمهم من الشيشان والعرب ولكن أيضًا “بعض الفرنسيين وألماني واحد على الأقل”.





واقتيد هؤلاء من مراكز احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور.





وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التبادل الثانية في أبريل، شملت نحو 15 مقاتلًا و40 من النساء والأطفال بينهم مغاربة وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون.





ونقلت الصحيفة عن زعيم إحدى العشائر الذي كان وسيطًا قوله: “أعيد معظمهم إلى مناطق التنظيم خلافًا لرغبتهم”.





وفي المقابل، أفرج المتشددون عن عدد مماثل من الأكراد الذين تم أسرهم خلال معركة دير الزور، ووعدوا بعدم مهاجمة حقول النفط والغاز الخاضعة لسيطرة التحالف العربي الكردي.





وكانت آخر عملية تبادل في السادس من يونيو في مدينة هجين في محافظة دير الزور، وتتعلق بـ 15 امرأة من زوجات المتشددين.





وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلاف المتشددين الأجانب من عشرات الجنسيات قبض عليهم إثر الهزيمة التي مني بها المتشددون.





ولا يزال مصير هؤلاء غير واضح مع رفض السلطات في البلدان المعنية في معظم الحالات إعادتهم، على غرار المملكة المتحدة التي لا ترغب في رؤية الكسندا آمون كوتي والشافعي الشيخ اللذان كانا جزءًا من رباعي أطلق عليه الرهائن لقب “البيتلز” بسبب اللهجة الإنجليزية لأفراده.







