فيفي عبده: "اتطلقت بسبب نمر.. وبتجوز من غير خطوبة"

روّت الفنانة فيفي عبده، تفاصيل "مقلب النمر" الذي تسبب في طلاقها، موضحة أن زوجها أحضر لها نمر على سبيل المزاح، ولكنها لم تقبله وطلقت بسبب هذا المقلب، لافتة إلى أن النمر أكل أحد الأشخاص بعد أن طلقت.

وتابعت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة،: "كان راجل محترم ومؤدب، بس معرفش إزاي عمل كده".

وأضافت أنها أصرت على الطلاق، لأن هذه المسألة لا تصلح للسخرية والمزاح،مشيرة إلى أنها لم تكن تعرفه قبل الزواج، لأنها تتزوج بدون خطبة، مستكملة: "أنا بتجوز على طول من غير خطوبة، ليه الطلوع والنزول من غير جواز".