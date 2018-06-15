أرقام وإحصائيات مباراة البرتغال وأسبانيا في المجموعة الثانية بالمونديال

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب البرتغال أمام أسبانيا بثلاثة أهداف لكل منتخب، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وأقيمت المواجهة على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية.

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مرمى أسبانيا في الدقائق "4"، "44"، "88" على التوالي، بينما سجل للمنتخب الأسباني دييجو كوستا هدفين بالدقيقة "24" و"55" وأضاف ناتشو الثالث في الدقيقة "58".

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات مباراة البرتغال وطريقة لعب المنتخبين:

- منتخب أسبانيا

لعب فيرناندو هييرو، المدير الفني لمنتخب أسبانيا بطريقة (4-3-3) وتمكن من السيطرة على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة فكانت نسبة استحواذه (62%) رغم أن البرتغال سجلت هدفا مبكرا، لكن الأسبان سرعان ما سجلوا التعادل والتقدم عن طريق كوستا وناتشو.

- منتخب البرتغال

خاض فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال المباراة المثيرة أمام أسبانيا بطريقة (4-4-2) حيثُ لعب برونالدو وجونزالو في الهجوم وخلفهم رباعي نصف الملعب، وتمكن من المبادرة بتسجيل هدف مبكر من ضربة جزاء عن طريق رونالدو.

- إحصائيات المباراة

- امتلك منتخب أسبانيا الكرة بنسبة 62% في مقابل 38% للمنتخب البرتغالي.

- دقة التمرير كانت في صالح منتخب أسبانيا (642) تمريرة صحيحة، أما منتخب البرتغال دقة تمريراته كانت 85% (285) تمريرة ناجحة.

- سدد لاعبو منتخب أسبانيا الكرة 12 مرة مقابل 8 لمنتخب البرتغال.

- هناك 5 تسديدات لمنتخب أسبانيا على مرمى المنافس مقابل تسديدتين فقط للبرتغال.

- تحصل لاعبو البرتغال على 4 ضربات ركنية في مقابل 5 للمنتخب الأسباني.