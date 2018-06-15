"استشهاد بطل كلبش ومفاجآة نسر الصعيد".. الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان

شهدت كواليس الحلقات الأخيرة في مسلسلات رمضان هذا العام، مفاجئات كثيرة، فمشاهد الموت والقتل، المسيطرة على العمل الدرامي، لكسب تعاطف الجمهور مع أبطالهم، فضلًا عن ظهور شخصيات جديدة كضيوف شرف.

"كلبش".. استشهاد "سليم"

بعد انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل كلبش2، بوقوف سليم الأنصارىي "أمير كرارة" أمام عاكف "هيثم زكي" والذي هدد سليم بإسقاط حجر كبير على ليلى "روجينا" ولكنه يستطيع إنقاذها من الحجر ، وبعد معركة حامية بينهما يتمكن سليم من القبض على عاكف الجبلاوى وتقديمه للمحاكمة وبالفعل يعدم أمام عينه.

وتشهد الحلقة الأخيرة، من مسلسل "كلبش2"، اصطحاب "سليم"، لابنه معه في السيارة وينزل منها ليشترى سجائر إلا أنه يلحظ إرهابيين في سيارة يحملون أسلحة آلية، ويحاولون قتل ابن سليم في السيارة، ولكنه يجرى مسرعًا ليفاديه وهو ما حدث ليتلقى سليم الرصاص في جسده بدلًا من ابنه.

ويقام عزاء لسليم ويدخل الجميع في نوبات بكاء حزنًا عليه، وفي مشهد النهاية يذهب زوج شقيقة سليم إلى والدته "هاله فاخر" والتي تحزن عليه حزنًا شديدًا ويحاول أن يواسيها وأن تبقى بعيدة حتى لا يتعرض الطفل للخطر، ثم يعود لسيارته لنفاجئ بأن سليم على قيد الحياة ولم يمسه سوء، ولكنه كان حريص على ألا يشاهده أحد لأنه أمام الجميع استشهد، في حين أنه يستعد للانتقام من الإرهابيين.

"نسر الصعيد".. إعدام طه

أما الحلقة الأخيرة من مسلسل نسر الصعيد، تصدرها مشهد إعدام طه "محمد حاتم" شقيق زين "محمد رمضان"، بعد إثبات تهمة قتل الخادمة عليه كما قررت المحكمة براءة مسعد "محمد عز" نجل هتلر من التهمة.

ووافقت فيروز "درة" بالعودة إلى زين مرة أخرى، وأكدت لزوجته الثانية ليلى أنها لن تطلب منه تطليقها.

وطلب "زين" الحصول على إجازة لمدة عام من عمله واستخرج شهادة ميلاد للطفل الذي ولادته الخادمة لينسب إلى شقيقه "طه".

"أيوب".. ظهور رحمة ونّاس

وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل "أيوب"، ظهرت المحامية الدولية التونسية رحمة ونّاس كضيفة شرف، حيث تعد إحدى مفاجآت المسلسل في أول ظهور لها في الدراما المصرية.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفي ومحمد على رزق وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.