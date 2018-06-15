شيرار عن قمة إسبانيا والبرتغال: مباراة مذهلة

أعرب آلان شيرار نجم إنجلترا السابق عن سعادته، بعد مشاهدة مباراة القمة بين إسبانيا والبرتغال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما لثلاثة أهداف لكل منهما، في دور المجموعات من بطولة كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا، مؤكدا أنها مباراة مذهلة وعظيمة.

وقال شيرار في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "يا لها من مباراة مذهلة، لقد حصل كل شيئ سواء أهداف رائعة أو قرارات مثيرة للجدل، لقد كانت مباراة عظيمة".