رونالدو يتصدر ترتيب الهدافين في كأس العالم 2018







وجاء تصدر رونالدو بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في أول مباراة للبرتغال بالبطولة أمام إسبانيا والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات للمونديال.







وفيما يلي ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن :



كريستيانو رونالدو (البرتغال) 3

دينيس تشيريشيف (روسيا) 2

دييجو كوستا (إسبانيا) 2

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، صدارة هدافين بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.