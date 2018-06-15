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حجازي: كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروجواي.. وسنستمر في القتال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:04 م
حجازي: كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروجواي.. وسنستمر في القتال
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علي نبوي
 

قال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر بأن الفراعنة كانوا يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهم الأولى بالمونديال، مشيرا إلى أنهم سيواصلون القتال.

وغرد حجازي على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"كنا نأمل في في افتتاح كأس العالم بنتيجة جيدة.. لكننا سنستمر في القتال".

وخسر منتخب مصر أمام الأوروجواي في الدقيقة 90 بهدف قاتل لخيمينيز في افتتاح مبارياته في كأس العالم بروسيا.

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