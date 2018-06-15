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رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:00 م
رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية
رونالدو
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منى العوضي
 

تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل ثلاثة أهداف للبرتغال في مرمى منتخب أسبانيا، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكلًا منهما.

 

ويصل كريستيانو رونالدو إلى الهاتريك رقم 51 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، كما أنه الهاتريك الـ51 في تاريخ كأس العالم.

 

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات؛ المغرب وإيران وأسبانيا.

 

وجدير بالذكر فأن منتخب البرتغال قد تعادل مع أسبانيا بثلاثة أهداف لكل فريق، بينما فاز المنتخب الإيراني على نظيره المغربي بهدف نظيف في المجموعة الثانية.

 

 

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