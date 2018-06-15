المقاطعة العربية تفرض نفسها على منابر قطر

فرضت المقاطعة العربية من قبل المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الامارات ومصر نفسها بقوة على منابر المساجد في دولة قطر ، فحتى المناسبات الدينية الهامة كعيد الفطر المبارك أصبحت تستغل في الحديث عنها.









وبحسب التافصيل فقد دعا خطيب صلاة عيد الفطر، اليوم الجمعة، في قطر إلى الصبر، وذلك بحضور أمير البلاد، تميم بن حمد، ورئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم، وعدد من المسؤولين في البلد الخليجي.









ولاذ الخطيب القطري وهو الشيخ ثقيل الشمري، عضو المجلس الأعلى للقضاء في هذا البلد، بآيات الصبر في القرآن.





وحث الشمري على أهمية التحلي بالصبر ويأتي حث الخطيب القطري على الصبر بحضور أعلى هرم السلطة بقطر، في سياق ضغط مقاطعة الدول العربية، التي تجاوزت العام، فيما تزعم الدوحة أنها صامدة في وجهها.