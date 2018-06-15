رونالدو.. ثالث لاعب برتغالي يسجل هاتريك في المونديال





نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف ثالث له ولمنتخب البرتغال في مرمى أسبانيا، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية.





سجل الدون هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ "4" من ضربة جزاء ثم أحرز الثاني بالدقيقة "44"، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة "88" ويتعادل مع أسبانيا بثلاثة أهداف لكلا منهما.





ويُعد كريستيانو رونالدو هو ثالث لاعب برتغالي يسجل هاتريك في كأس العالم، بعد أوزيبيو ضد كوريا الشمالية في 1966 وبيدرو باوليتا ضد بولندا في 2002.





ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات؛ أسبانيا والمغرب وإيران.



