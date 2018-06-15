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أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 15/6/2018 في محافظة القليوبية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:59 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 15/6/2018 في محافظة القليوبية
محافظة القليوبية ـ ارشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث الهامة، حيث أدى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور عشرات المصلين واللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية،و الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

كما تفقد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم في جولة مفاجئة المستشفيات الجامعية، وتابع سير العمل فى أقسام الاستقبال والأشعة وغرف العمليات الجراحيه وغرف العنايه المركزة.

واعتمد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدوده لرؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة فى القليوبية.
المزيد عن: محافظة القليوبية عيد الفطر صلاة عيد الفطر المستشفيات الداخلية
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