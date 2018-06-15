موعد مباراة أسبانيا المقبلة في كأس العالم والقنوات الناقلة
الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:57 م
مني العوضي
يلتقي منتخب أسبانيا مع نظيره الإيراني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في بطولة كأس العالم 2018، وتُقام المباراة على ملعب "كازان أرينا" يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.
ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف أحرزه عزيز بوهدوز في الوقت القاتل في مرماه، بينما يحتل الأسبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع غريمه البرتغال بثلاثة أهداف لكلا منهما.
ومن المتوقع أن يخوض هييرو المدير الفني لأسبانيا، المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: ناتشو، راموس، بيكيه، البا
خط الوسط: بوسكيتس، كوكي، انيستا
خط الهجوم: ايسكو، سيلفا، كوستا
ومن المقرر أن تذيع قنوات "بي إن سبورت ماكس" مباراة أسبانيا وإيران بجانب بعض القنوات الأخرى الألماني والتركية مثل قناة "أر تي أر 1" التركية.
المزيد عن: مونديال روسيا كورة رياضة إسبانيا