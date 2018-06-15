رونالدو "الإعجازي" ينتزع تعادلا مثيرا للبرتغال من إسبانيا في المونديال

انتهت موقعة البرتغال وإسبانيا، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "فيشت الأوليمبي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

تقدمت البرتغال بالهدف الأول عبر لاعبها الذهبي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 3 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل دييجو كوستا النتيجة للأسبان في الدقيقة 24، وقبل أن ينتهي الشوط الأول، عاد الدون ليسجل هدف منتخب بلاده الثاني من تسديدة أخطأها الحارس دي خيا.

وفي الشوط الثاني باغت منتخب اللاروخا نظيره البرتغالي وسجل هدفين متتاليين عبر كوستا في الدقيقة 55 وناتشو في الدقيقة 58.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز الإسبان، فاجأ رونالدو الجميع، وسجل هدفا من طراز فريد من كرة ثابتة لم يحرك لها الحارس دي خيا ساكنا، وذلك في الدقيقة 88، ليخطف تعادلا مثيرا لبرازيل أوروبا.

بهذا التعادل حصد المنتخبان أول نقطة لهما في العرس العالمي، خلف متصدر المجموعة الثانية، المنتخب الإيراني، الذي حقق فوزا مثيرا على نظيره المغربي بهدف دون رد.