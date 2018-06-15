ترامب يقول إنه قد يجتمع مع بوتين هذا الصيف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن من الممكن أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الصيف كما لم يستبعد الكرملين عقد مثل هذا اللقاء.





وعندما سئل هل يعتزم الاجتماع ببوتين هذا الصيف قال ترامب: “نعم. من الممكن أن نجتمع”.





وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا تستبعد عقد اجتماع بين بوتين وترامب هذا الصيف.





ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله إنه لا توجد تفاصيل ملموسة بشأن النطاق الزمني لاجتماع.





وفي تصريحات للصحفيين ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.





وقال ترامب: “الرئيس أوباما خسر القرم.. أوباما خسر القرم لأن الرئيس بوتين لم يحترم الرئيس أوباما ولم يحترم بلدنا ولم يحترم أوكرانيا”.









وفي كلمة خلال حفل تخرج بكلية الحرب البحرية، اليوم الجمعة، كان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أشد انتقادًا لروسيا.





وقال ماتيس: “للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية كانت روسيا البلد الذي أعاد رسم الحدود الدولية بقوة السلاح في جورجيا وأوكرانيا”.





وقال الجيش الأمريكي في استراتيجية جديدة للدفاع الوطني في وقت سابق من العام الجاري إن مواجهة روسيا ستكون لها الأولوية.