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الاتحاد السعودي يصدر بيانا بعد ساعات من الخسارة أمام روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:36 م
الاتحاد السعودي يصدر بيانا بعد ساعات من الخسارة أمام روسيا
روسيا والسعودية
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وكالات
 

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا توضيحيا حول ما جاء في تصريح رئيسه عادل عزت حول خسارة منتخب السعودية أمام روسيا (0-5) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

 

وقال الاتحاد السعودي في بيانه الرسمي إن تصريحات رئيس اجتزأت معبرا عن استنكاره الشديد، وأسفه العميق لذلك.

 

وفيما يلي نص بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي نشره عبر حسابه الرسمي "تويتر":

 

 

 

 

الاتحاد السعودي يصدر بيانا بعد ساعات من الخسارة أمام روسيا
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