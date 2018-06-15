ناتشو أول لاعب من ريال مدريد يسجل مع أسبانيا بالمونديال منذ بطولة 94





أحرز ناتشو فيرنانديز، الهدف الثالث لمنتخب أسبانيا في مرمى البرتغال، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم.





يعتبر ناتشو هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل مع منتخب إسبانيا في كأس العالم منذ فرناندو هييرو في 1994 ضد سويسرا.





كما يُعد ناتشو هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل هدف من خارج منطقة الجزاء مع منتخب إسبانيا في كأس العالم منذ فرناندو هييرو في 1998 ضد نيجيريا.





ويقع المنتخب الأسباني ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات؛ المغرب وإيران والبرتغال.



