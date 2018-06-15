تباين فى أداء سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية الأسبوع الجارى

تباين سعر الدولار أمام الجنيه ليرتفع في بنك قناة السويس إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وفي بنك القاهرة ارتفع سعر الدولار إلى17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وهبط سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.81 جنيه للشراء و17.91جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وخفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة انخفض سعر الدولار أيضا إلى1 17.8 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، خلال تعاملات الأسبوع.





وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.