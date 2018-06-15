كوستا يسجل رقم قياسي بعد هدفه في البرتغال

سجل دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا، رقما قياسيا بعد احرازه لهدف في مرمي منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.



