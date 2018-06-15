كوستا يسجل رقم قياسي بعد هدفه في البرتغال
الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:28 م
احمد عصام
سجل دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا، رقما قياسيا بعد احرازه لهدف في مرمي منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.
وأصبح كوستا ثاني لاعب غير مولود في إسبانيا يسجل مع المنتخب الإسباني في كأس العالم لأنه ولد في البرازيل، بعد روبرتو لوبيز إيفارتي الذي سجل في مونديال 1982، وهو كذلك ولد في المغرب.
ويتأخر المنتخب الإسباني، أمام نظيره البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية فط المونديال.