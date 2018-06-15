ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كوستا يسجل رقم قياسي بعد هدفه في البرتغال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:28 م
كوستا يسجل رقم قياسي بعد هدفه في البرتغال
طباعة
احمد عصام
 
سجل دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا، رقما قياسيا بعد احرازه لهدف في مرمي منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وأصبح كوستا ثاني لاعب غير مولود في إسبانيا يسجل مع المنتخب الإسباني في كأس العالم لأنه ولد في البرازيل، بعد روبرتو لوبيز إيفارتي الذي سجل في مونديال 1982، وهو كذلك ولد في المغرب.


ويتأخر المنتخب الإسباني، أمام نظيره البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية فط المونديال.

المزيد عن: كوستا كورة رياضة إسبانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
0
x
14:00
1
أوروجواي
المغرب
0
x
17:00
1
إيران
البرتغال
3
x
20:00
3
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 10:30:06 PM