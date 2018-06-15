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عاجل.. بشري سارة لمصر قبل مواجهة روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:59 م
عاجل.. بشري سارة لمصر قبل مواجهة روسيا
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وكالات
 

سيغيب لاعب وسط المنتخب الروسي لكرة القدم ألان دزاجوييف 10 أيام على الأقل بعد تعرضه لإصابة في المباراة الافتتاحية ضد السعودية الخميس، بحسب ما أفاد زميله ألكسندر غولوفين الجمعة.

وخرج دزاغوييف في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الروس 5-صفر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ من دون احتكاك مع لاعب منافس.

وقال غولوفين اليوم: "ليس لدينا تقييم دقيق، لكن سيكون (الغياب) على الأرجح لعشرة أيام، الواضح أنّ ألان لن يشارك في المباراة المقبلة، لكن نأمل في أن يقوم الأطباء بأقصى ما وسعهم، وأن يعود في وقت قريب".

وأوضح الاتحاد الروسي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر، أنّ دزاغوييف يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وحققت روسيا نتيجة ممتازة في المباراة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم مصر والأوروغواي، وباتت روسيا في الصدارة، بفارق الأهداف عن الأوروغواي التي تغلبت الجمعة على مصر 1-صفر، بهدف في الدقيقة 89 للمدافع خوسيه خيمينيز في مرمى منتخب الفراعنة الذي غاب عنه نجم ليفربول الإنكليزي المصاب محمد صلاح.

ويخوض المضيف مباراته المقبلة ضد مصر في 19 حزيران/يونيو في سان بطرسبورغ، على أن يلاقي الأوروغواي في 25 منه في سامارا.



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