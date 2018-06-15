باسم يوسف بعد هزيمة المنتخب: "حاجة تشرف" (صورة)

حرص المذيع الساخر باسم يوسف، على مؤازرة المنتخب المصري لكرة القدم بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام منتخب أورجواي في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وكتب "يوسف" عبر موقع "فيسبوك": "و الله برافو، و لعبنا من غير صلاح و بجد حاجة تشرف.... و نكمل احسن ان شاء الله. المعلقين الاجانب نفسهم بيشكروا في الاداء الغير المتوقع. حاليا المغرب حتلعب، ان شاء الله تفرحنا. كنت اتمنى انهم يكسبوا تنظيم كاس العالم ، لكن يعوضوها لعب و فوز النهاردة.