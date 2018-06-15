السوري محمد باش يحتفل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني

أعلن الفنان السوري محمد باش، زواجه رسميًا من المهندسة كريستين ميشال المر، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث شارك الجمهور بصورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها: “"معها اتعلمت كيف الحب يكون حقيقي،كيف قصص الخيال ممكن نعيشها ونعملها واقع، وأنا فعلاً واقع بأجمل غرام وحياتي كل يوم عيد بوجودها".

‏وتابع: "سعيد كتير إني عم شارك الكل بخبر زواجي من المهندسة كريستين ميشال المر ل تم خلال شهر أبريل ٢٠١٨بمباركة من أهلنا وحبايبنا. كل عام وانتم بخير ومكملين بمحبتكم".