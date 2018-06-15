كوستا يسجل أول أهدافه في كأس العالم

نجح دييجو كوستا في تسجيل هدف التعادل لمنتخب أسبانيا في مرمى البرتغال بعد تسديدة أرضية قوية لا تصد ولا ترد سكنت الزاوية اليمنى للحارس البرتغالي.





وبهذا الهدف، سجل كوستا أول هدف له في كأس العالم، ويُذكر أن اللاعب أحرز 7 أهداف في آخر 8 مباريات لعبها كأساسي مع منتخب أسبانيا.



