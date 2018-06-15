أردوغان: نريد السلام في إدلب السورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا تجري مباحثات مع روسيا وايران حول منع حدوث موجة لاجئين من محافظة إدلب السورية.





وعلى هواء قناة "تي ار تي" قال أردوغان: النظام السوري، وخاصة روسيا، وجهوا ضربات دقيقة على مواقع التنظيمات الإرهابية في إدلب. بالطبع، نحن نريد السلام في إدلب في أقرب وقت، ونسعى لأن ننجز في هذه المدينة ما أنجزناه في عفرين. ستحدث هناك موجة لاجئين أم لا، سنرى ذلك مع الوقت. من أجل منع ذلك، نحن نجري مفاوضات مع روسيا وايران… نحن مهتمون بحل هذه المشكلة بأقل خسارات".





وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، بمقتل 45 مدنيا نتيجة الضربات الجوية في محافظة إدلب السورية.





ونفت وزارة الدفاع الروسية ادعاءات عن ضربة جوية روسية يوم 7 حزيران/يونيو بالقرب من منطقة "زردنا" في إدلب السورية.





ووفقا للوزارة، فإن جميع تقارير "مرصد حقوق الإنسان" و"الخوذ البيضاء" عن الهجوم المزعوم من قبل الطائرات الروسية في مساء 7 يونيو في محيط منطقة زردانا في محافظة إدلب غير صحيحة".





ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد وقعت معارك ضارية، خلال النهار، بين وحدة كبيرة من منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) وجماعة "جيش الأحرار" في منطقة زردنا بمحافظة إدلب، باستخدام المدفعية الثقيلة.