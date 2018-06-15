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عاجل.. البرتغال تتقدم على إسبانيا بثنائية "رونالدو" في الشوط الأول

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:47 م
عاجل.. البرتغال تتقدم على إسبانيا بثنائية رونالدو في الشوط الأول
رونالدو
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أحمد عبد الحفيظ
 

انتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال وإسبانيا، بتقدم الأول على الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام حاليا، على ملعب "فيشت الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

تقدمت البرتغال بالهدف الأول عبر لاعبها المتألق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 3 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل دييجو كوستا النتيجة للأسبان في الدقيقة 24.

 

وقبل انتهاء الشوط الأول بقليل، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، من تسديدة أخطأها الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

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