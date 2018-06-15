عاجل.. خروج قطار ركاب عن القضبان أثناء دخوله محطة مصر

شهدت محطة قطارات مصر قبل قليل، خروج عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 عن القضبان أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان.





وأحدث الحادث حالة ارتباك فى حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى إن قطار رقم 988 مكيف القاهرة ـ أسوان تأخر عن موعد قيامه برحلته نتيجة سقوط عجلة البوجى لإحدى عرباته من على السكة أثناء دخوله الرصيف بحوش محطة مصر فوارغ (خاليا من الركاب) للقيام برحلته المقررة.





وأكدت هيئة السكة السكة الحديد أنه على الفور تم الدفع بآلات الرفع وإتخاذ إجراءات السلامة لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالقطار، معلنة اعتذارها لركاب القطار نتيجة هذا العطل المفاجى الذى حدث وتسبب فى تأخير قيام القطار.