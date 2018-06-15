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رونالدو رابع لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفه من المونديال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:41 م
رونالدو رابع لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفه من المونديال
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مني العوضي
 

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول للبرتغال في مرمى أسبانيا من ركلة جزاء تعتبر هي ثالث أسرع ركلة في تاريخ كأس العالم.


ويعتبر رونالدو، منتخب البرتغال هو رابع لاعب يسجل في 4 بطولات مختلفة من كأس العالم بعد بيليه وأوفي زيلر وميروسلاف كلوزه.


ويواصل الدون تحطيم الأرقام القياسية حيثُ يعد أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 بطولات كبرى متتالية (كأس العالم، اليورو، كوبا أمريكا).


جدير بالذكر فأن منتخب البرتغال يقع في المجموع الثانية بالمونديال بجانب منتخبات؛ المغرب وإيران وأسبانيا.

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