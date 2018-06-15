رونالدو رابع لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفه من المونديال

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول للبرتغال في مرمى أسبانيا من ركلة جزاء تعتبر هي ثالث أسرع ركلة في تاريخ كأس العالم.





ويعتبر رونالدو، منتخب البرتغال هو رابع لاعب يسجل في 4 بطولات مختلفة من كأس العالم بعد بيليه وأوفي زيلر وميروسلاف كلوزه.



