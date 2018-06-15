"شباب الصحفيين": السيسي حالة إنسانية فريدة تتخطى كل حدود الزمان والمكان

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات وحرصة على قضائهم أول أيام عيد الفطر المبارك مع ذويهم يؤكد أنه حالة إنسانية فريدة تخطى فيها كل حدود الزمان والمكان.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن تكليف الرئيس السيسي وزارة الداخلية بالإفراج عن 960 غارم وغارمة بعد سداد كافة المستحقات المالية من صندوق تحيا مصر والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه يثبت أن مصر أصبح بها الرئيس الإنسان الذي كنا في أشد الاحتياج إليه، ويؤكد أن الرئيس يشعر بنبض البسطاء ويتفاعل مع هموم وأحلام الغلابة.



