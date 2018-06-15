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مرشح حزب الشعب الجمهوري في تركيا يؤكد بأنه سيكون النقيض تمامًا لأردوغان

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:33 م
مرشح حزب الشعب الجمهوري في تركيا يؤكد بأنه سيكون النقيض تمامًا لأردوغان
محرم إنجيه
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وكالات
 
أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري في تركيا، محرم إنجيه، اليوم الجمعة، إنه سيكون “رئيسًا يشبه كل ما هو نقيض” منافسه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال إنجيه، في مقابلة نشرتها وكالة “فرانس برس”: “منذ 16 عامًا يقسم أردوغان المجتمع التركي، أنا سأكون النقيض له تمامًا، سأكون رئيسًا جامعًا”.

 وأكد إنجيه أنه مرتاح بانتظار الانتخابات المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من يونيو.

وقال: “تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار”، مضيفًا: “إنها لا تريد شخصًا يصرخ ويغضب، تريد شخصًا أكثر شبابًا ورابط الجأش”.

ويبلغ محرم إنجيه الرابعة والخمسين من العمر وهو يصغر أردوغان بعشر سنوات.

وبدعم من حزب الشعب الجمهوري يبدو محرم إنجيه المرشح الأكثر قوة بمواجهة أردوغان الذي يهيمن على الساحة السياسية منذ العام 2003، كرئيس للحكومة ثم كرئيس للجمهورية لاحقًا.

والمعروف عن إنجيه أنه سليط اللسان، لكنه كان خلال المقابلة هادئًا، يتنزه داخل حديقة منزله محاطًا ببعض أنصاره الذين كانوا يطلبون التقاط الصور معه.


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