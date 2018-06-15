الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على السلع الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترامب فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، في خطوة قد تؤدي لمزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقال ترامب في البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستطبق تعريفات جمركية قدرها 25% على وارداتها من السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار.





وأوضح الرئيس الأمريكي أن اتجاه الولايات المتحدة لفرض الرسوم يرجع إلى قيام الصين بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجية إضافة إلى ممارسات بكين التجارية غير العادلة.





وذكر ترامب عبر البيان أن السلع الصينية التي ستتأثر بهذا الإجراء هي تلك التي تحتوي على تكنولوجيات صناعية هامة.





وأكد رئيس الولايات المتحدة أن بلاده ستقوم بتنفيذ تعريفات إضافية على بكين حال اتجاه الصين لإجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات جديدة على السلع والخدمات الأمريكية أو المنتجات الزراعية.





وخلال البيان، أشار ترامب ترامب إلى أن الوضع التجاري بين واشنطن وبكين غير عادل للغاية لكنه شدد على أهمية العلاقات بين البلدين.





وفي رد سريع على قرار الإدارة الأمريكية، قالت وزارة التجارة في الصين: "سنقوم على الفور بإتخاذ تدابير ضريبية بنفس الحجم ونفس القوة"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي".