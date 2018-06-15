أهداف قتلت أحلام الفراعنة على طريقة "خوسيه خيمينيز" (تقرير)

خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب أوروجواي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الأولي لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، عن المجموعة الأولي التي تضم معهما أيضًا منتخبي روسيا والسعودية.

هدف منتخب أوروجواي الوحيد جاء عبر لاعبه خوسيه خيمنيز في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز الهزائم القاتلة للمنتخب المصري:-





- مصر × أثيوبيا:

في 21 يناير 1962 ضرب المنتخب المصري موعدًا ناريًا مع نظيره الأثيوبي في نهائي بطولة أمم أفريقيا، ونجح الفراعنة في التقم بنتيجة 2-1 وحافظ عليها حتي الدقيقة 84 من زمن اللقاء قبل أن ينتفض لوسيانو فاسالو ويسجل هدف التعادل للمنتخب الأثيوبي ليتم اللجوء للِأشواط الإضافية وخسر الفراعنة 4/2.

- مصر × السودان:

منتخب مصر تقابل مع نظيره السوداني في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 1970، واستمر التعادل السلبي مُسيطر علي نتيجة اللقاء حتي الدقيقة 83 قبل أن يسجل محمد البشير الهدف الاول للسودان، ولكن سرعان ما تعادل حسن الشاذلي للفراعنة بعد دقيقة واحدة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويتم اللجوء للأشواط الإضافية، ونجح أحمد بخيت في تسجيل الهدف الثاني للسودان في الدقيقة 102 لُيطيح بمصر خارج البطولة.

- مصر × البرازيل:

في بطولة كأس القارات عام 2009 تقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي في الجولة الأولي لدور المجموعات بالبطولة، وقدم منتخب الفراعنة أداءًا مميزًا طوال اللقاء وفرض التعادل الإيجابي 3/3 علي منتخب السامبا البرازيلية حتي الدقائق الأخيرة للقاء، قبل أن يحصل منتخب البرازيل علي ركلة جزاء في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع سجل منها نجم ريال مدريد وميلان السابق كاكا الهدف الرابع لمنتخب بلاده، وخسر الفراعنة 4/3.

- مصر× الكاميرون:

بعد أداء مشرف في بطولة أمم أفريقيا 2017 استطاع منتخب مصر الوصول للمباراة النهائية لملاقاة منتخب الكاميرون، وتقدم الفراعنة بهدف مبكر لمحمد النني في الدقيقة 22 وبات قريبًا من التتويج باللقب القاري، ولكن نجح نيكولاس نيكولو في إدراك التعادل في الدقيقة 59، واستمرت محاولات الفراعنة بعدها للعودة للمقدمة مرة أخري ولكن دون فائدة، وفي الدقيقة 88 نجح فنسنت أبوبكر في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الكاميروني ليتوج باللقب الأفريقي.

- مصر × البرتغال:

خسر المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي وديًا في المباراة التي جمعتهما في 23 مارس 2018، تقدم الفراعنة بهدف نظيف في الدقيقة 56 عبر لاعبه محمد صلاح وظل مُحافظًا علي تقدمه حتى الدقيقة 91، قبل أن يلدغ رونالدو شباك الفراعين ي بهدفين في الدقيقتين 92و94.