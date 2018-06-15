عاجل.. دييجو كوستا يسجل هدفا خياليا "مثير للجدل" لإسبانيا أمام البرتغال (فيديو)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:22 م
الفجر الرياضي
تعادل منتخب إسبانيا، أمام نظيره البرتغالي، حيث سجل دييجو كوستا هدف منتخب بلاده الأول، في اللقاء المقام حاليا، على ملعب "فيشت الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وسجل كوستا هدف اللاروخا الأول في الدقيقة 24، بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وقام بمراوغة أكثر من لاعب، حيث قام بدفع أحد لاعبي البرتغال، لكن الحكم احتسب الهدف في النهاية.
وكانت البرتغال تقدمت بالهدف الأول عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.
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