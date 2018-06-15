بعد خسارة المغرب.. المنتخبات العربية تفشل في غزو روسيا





منتخب السعودية:

تلقى منتخب السعودية خسارة ثقيلة بخمسة أهداف دون رد من روسيا البلد المستضيف، قدم لاعبو الأخضر أداء هزيل للغاية بلا روح وأصبح موقفهم صعب في المجموعة الأولى التي تضم أوروجواي ومصر أيضًا، وييحتاج المنتخب السعودي للفوز بالمباراتين القادمتين وبأهداف كثيرة حتى يضمن الصعود للمرحلة التالية.





منتخب مصر:

أبهر أداء لاعبي منتخب مصر العالم أجمع، في غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ورغم المستوى الرائع الذي بدا عليه الفراعنة إلا أن منتخب أوروجواي سجل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق خيمنيز، لكن الفراعنة مازالت الفرصة أمامهم للتأهل لدور الـ 16.





منتخب المغرب:

وعلى طريقة منتخب مصر، قدم لاعبو المغرب مستوى هجومي ودفاعي قوي خلال مباراتهم ضد إيران إلا أن اللاعب المغربي عزيز بوهدوز سجل هدف ذاتي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة لصالح إيران، وتعتبر فرصة المغاربة صعبة في التأهل خصوصًا أن المبارايتن المقبلتين ستكون أمام البرتغال وأسبانيا.

لم تنجح المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، في تحقيق أي فوز حتى الآن في البطولة رغم الأداء الجيد الذي قدمه البعض منهم إلا أن الحظ لم يحالفوا ويحققوا الفوز خلال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.