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تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية خلال العيد.. تعرف على الرقم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:21 م
تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية خلال العيد.. تعرف على الرقم
صورة أرشيفية
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الفجر
 
خصصت وزارة الصحة خطا ساخنا برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية.
 
وأوضحت "الصحة" أنه يتم الاستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفى حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكى، للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.
 
وقالت الوزارة إنه فى حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى، للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب.
المزيد عن: وزارة الصحة نقص الادوية ايام العيد العيد أخبار مصر
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