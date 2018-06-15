نورهان تيسير تُثير جدلًا واسعًا في "نسر الصعيد" (صور)

أثارت نورهان تيسير، الوجه الجديد في مسلسل "نسر الصعيد"، جدلا كبيرا منذ ظهورها في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وخطفت الأنظار بشخصية "مريم" التي تجسدها في العمل، ورغم أنها لم تظهر سوى مشاهد معدودة، تستنجد فيها ببطل العمل محمد رمضان الذي يعمل ضابط شرطة، لكنه وبخها، ما جعله يشعر بذنبها طوال الأحداث، ويتساءل الجمهور حاليا عن قاتل "مريم"، خاصة أن "مسعد هتلر" الدور الذي يؤديه الفنان محمد عز ليس القاتل الحقيقي، رغم أن أوراقه أحيلت إلى المفتي.

ويعد مسلسل "نسر الصعيد" هو العمل الأول التي تشارك فيه الوجه الجديد نورهان تيسير، حيث إنها لم يسبق لها المشاركة في أعمال فنية من قبل، وعلى الرغم من هذا استطاعت أن تقدم مشاهدها في العمل بشكل جيد.

مسلسل "نسر الصعيد" يشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان كلا مِن الفنانين، وفاء عامر، وسيد رجب، ومحمد عز، ودرة، وعائشة بن أحمد، ومحمد حاتم، وأخرين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.