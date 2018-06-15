أحمد السقا يتزوج فتاة أمريكية في "3 شهور".. تعرف على التفاصيل!

يواصل الفنان أحمد السقا، التحضيرات الأخيرة لتصوير فيلمه الجديد "3 شهور"، ومن المقرر أن يسافر عقب إجازة عيد الفطر المبارك إلى أمريكا لمعاينة أماكن التصوير هناك، لعرضه خلال إجازة عيد الأضحى المقبل.

ويجسد "السقا" في الفيلم شخصية مواطن مصري يتزوج من فتاة أمريكية وينجب منها، وتحدث لهم مشاكل فى الغربة.

الفيلم يشارك في بطولته منى زكى وخالد الصاوى، من تأليف وإخراج محمد سامى، وسوف يتم تصوير80% من مشاهد الفيلم فى أحد ولايات أمريكا، ومن المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.