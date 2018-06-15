يلا شوت | Yalla Shoot | بث مباشر البرتغال واسبانيا | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

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ينتظر عشاق الكرة، مباراة اليوم الجمعة 15 يونيو والتي ستجمع بين منتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، في تمام الساعة 8 مساء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتغال ، مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان الرياضية، التي تمتلك حقوق مباريات بطولة كاس العالم، بالإضافة إلى قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.

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وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بين سبورت Max HD، وان اللقاء سوف يذاع عبر قناة بين سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات والعرب سات.